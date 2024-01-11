Bahçıvan: Türk Eximbank'ın sermaye yapısı güçlendirilmeli

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün güncel konularını konuşmak ve mevcut sorunlara çözüm odaklı öneriler sunmak üzere, 55 Meslek Komitesi temsilcilerini, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve Bakanlık bürokratları ile bir araya getirdi.

İSO’nun Odakule Merkezinde gerçekleşen toplantıda gıda ürünleri, tekstil ve giyim eşyaları, deri ve ayakkabı, orman, kağıt ve mobilya, kimyasal ürünler ve plastik, maden, taş ve toprak, ana metaller, metal yapı ve metal eşya, elektrikli teçhizat ve elektronik ile kara taşıtlarını temsil eden 28 İSO Meslek Komitesi temsilcisi, Ticaret Bakanlığı heyetine sunumlarını yaparak sorunlarını aktardı ve çözüm önerilerini paylaştı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı istişare toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, sanayiciler olarak Ticaret Bakanlığı ile bir gelenek haline getirdikleri istişare toplantılarını pandemiden sonra tekrar yüz yüze yapabiliyor olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bahçıvan, toplantı öncesinde detaylı bir hazırlık yaparak, Meslek Komitelerine ihracat, ekonomi ve ticaret hayatı ile ilgili yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini sorduklarını ve derlenen konuları kısa bir rapor haline getirdiklerini söyledi.

Bu rapor çerçevesinde toplamda 140’a yakın konunun belirlendiğini belirten Bahçıvan, bu konuların her birinin ilgili İSO Meslek Komitesi temsilcileri tarafından Ticaret Bakanlığı yetkililerine aktarıldığını kaydetti.

“Past performans kriterleri yumuşatılması gerekiyor”

Türkiye için ihracat üzerinden bir ekonomik dinamizm ve büyüme hedefi gözetiliyorsa, ihracatçı sanayicinin en önemli iş ortağı ve finansal paydaşı olan Eximbank’ın kaslarının çok daha güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bahçıvan, devamında şunları söyledi: “Bunun da ancak ve ancak başta sermaye yapısının güçlendirilmesi olmak üzere sanayicimizin yanında olacak imkânlarının artırılmasıyla mümkün olabileceğini ifade etmek istiyorum. Yine ihracatçı sanayimizin desteklenmesi açısından Eximbank’ın teminata dayalı bankacılık anlayışının en azından past performans kriterleri değerlendirilerek yumuşatılması gerekmektedir. Ayrıca, banka teminat mektubu dışında, geçmiş dönemde başlayan İhracatı Geliştirme Fonu modelinin çok doğru bir metot olduğunu ve bunun kesinlikle daha da güçlendirilmesini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Çünkü sadece bankalar üzerinden sağlanan bir model, banka teminat mektubuna dayalı bir sistem; içine girmiş olduğumuz dönemde enflasyona karşı eriyen bilançolar nedeniyle, teminat oluşturmaya ne yazık ki imkân sağlamamaktadır. Bu bağlamda İhracatı Geliştirme Fonuna ilave olarak, birikmiş KDV alacaklarının başta Türk Eximbank kredilerinde ve kamuya dönük işlemlerde teminat olarak gösterilebilmesinin de sanayimizin teminat sorununa bir ölçüde çözüm olabileceğini değerlendiriyoruz.”

İSO Meslek komiteleri temsilcilerinin sunumları öncesinden sanayicilerle yaptıkları istişare toplantılarından her zaman verimli çıktılar elde ettiklerini söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da bu yılki 267 milyar dolarlık ihracat hedefine dikkat çekti. Bu hedefin en büyük lokomotifi olan sanayicinin ve üreticinin güçlü motivasyonuyla gerçekleştirebileceklerini söyleyen Ağar, “Bu nedenle tüm üretim sektörlerinin gerek bu hedef doğrultusunda ve gerekse iç piyasa işleyişi açısından içinde bulundukları durumu, sanayinin kalbinin attığı İSO’da sektör temsilcilerinden dinlemek, bize önemli ve yol gösterici veriler sunacak.” dedi.

“Yatırımlarda son iki yılın en güçlü artışı yaşandı”

Türkiye ekonomisinin son 13 çeyrektir kesintisiz bir büyüme performansı ortaya koyduğunu belirten Ağar, devamında şunları kaydetti: “Bu büyüme oranları kadar büyümenin kalitesini de önemsediğimizin altını çizmek istiyorum. Bu anlamda yatırımlarda özellikle makine ve teçhizat yatırımlarının etkisiyle yüzde 14,7 ile son iki yılın en güçlü artışı yaşandı. 2023 yılında söz konusu yatırımları yapan, gerçekleştiren ve bu başarı öyküsünün önemli bir paydaşı da elbette sizlersiniz. Bunları gerçekleştirince bir taraftan da büyüyen ekonomimizle birlikte istihdamız da artmaktadır. Türkiye ekonomisinde pandemi öncesi döneme göre yani 2020 ocak dönemine göre 4 milyonun üzerinde ilave istihdam sağlandı. Yalnızca 2022 yılı ocak ayına kıyasla bakıldığında dahi sağlanan ilave istihdam 1 milyon 848 bin kişi oldu. Diğer taraftan işsizlik oranı ekim ayında yüzde 8,5’e geriledi ve bu 2012 kasım ayından beri en düşük aylık işsizlik oranı olarak karşımıza çıktı.”