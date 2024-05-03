Bakan Bayraktar: 12 yılda 60 bin MW’lık yeni kurulu güce ulaşacağız

ANKARA (EKONOMİ)- TBMM’de kabul edilen enerji ve madencilikle ilgili kanun teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarına güneş enerjisi santralleri kurulabileceğini bildirdi.

Ayrıca göl ve göletlere de yüzer GES yapılabileceğinin altını çizen Bayraktar, “Dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, bizi her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak.” diye konuştu.

Gelecek 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmak istediklerini dile getiren Bakan Bayraktar, “Yüzer GES’lerde içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile meri kanun çerçevesinde kalan kıyı ve sahil şeritleri kapsam dışında olacak. Dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, bizi her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak.” ifadelerini kullandı.

Bunun, karbonsuz elektrik arzı anlamına geldiğini belirten Alpaslan Bayraktar, “Meclise sunulan kanun teklifinde bir diğer konu da doğal gaz ticaretiyle ilgili. Ülkemizi doğal gazda bir ticaret merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bu kanun teklifiyle hem yerli hem de ithal ettiğimiz doğal gazı ülkemizde sıvılaştırabileceğiz. Böylece doğal gazı LNG olarak doğrudan ve kolayca pazarlayabilmemizin önü açılacak” değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, verimlilik artırıcı projelere verilen destek üst limitinin 15 milyon liraya çıkarılacağını belirtti.