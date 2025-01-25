Bakan Bayraktar: Dar gelirli ve ücretli kesimin faturalarını devlet karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak’ta AK Parti İl Kongresi’nde konuştu.

Bakan Bayraktar, 2022 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanımız geldiği gün ‘Türkiye'de doğal gazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız’ vizyonunu ortaya koydu. 22 yıl önce ortaya konan vizyon, hayal, gerçek oldu. Bugün 81 ilde doğal gaz var. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 85'ine doğal gazı götürüyoruz” ifadesini kullandı.

Sivaslı ve Karahallı’ya doğal gaz

Bayraktar, kongreye katılan partililerin “Sivaslı'nın doğal gazı yükleniyor” pankartını okuyarak, “Sivaslı'ya 2025 doğal gazı getireceğiz. Enerji bakanı olarak bu sözü buradan sizlere veriyorum. Karahallı'nın da doğal gazı bu sene içerisinde gitmiş olacak. Bugün Uşak'ta 4 hanenin 3‘ünde doğal gaz var. Demek ki hala geride bir yüzde 25 var. Oralara da doğal gazı en kısa süre içerisinde götüreceğiz” diye konuştu.

"Bütün hanelerde Karadeniz gazını kullanır hale geleceğiz"

Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda doğal gaz ve petrol aramaları için modern gemilerden oluşan filo oluşturduklarını anlatan Bayraktar, “Arayamazlar, bulamazlar. Bulsalar bile üretemezler dediler. Bunların hayalleri bizim yaptıklarımıza yetişemez. 2020 Ağustos’ta tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Bugün Türkiye'deki 3 milyon hane, kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanıyor. 2028’e geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz” şeklinde konuştu.

"Dar gelirli ve ücretli kesimde fatura desteklerine devam edeceğiz"

Bayraktar, doğal gazda bin liralık faturanın 650 lirasını devletin karşıladığını vurgulayarak, “Özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarındaki desteklere devam edeceğiz. Biz doğal gazda başarı hikayesini yazarken birileri çıktı, ‘Mavi Vatan bir masaldır’ dedi. Mavi vatan bizim için bir masal değil Türk denizciliğinin destanıdır. Biz o destanı yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Gabar’da günlük üretim 75 bin varile çıktı”

Gabar’da da bir başarı destanı yazdıklarını ifade eden Bayraktar, “Biz oralarda arama yapmayalım, o bölgedeki zenginlikleri, ekonomimize vatandaşımıza kazandırmayalım diye bizi terörle meşgul ettiler. Ama terörü o bölgeden sildik, attık ve petrol aramasına başladık. 2021 eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi Gabar'dan geldi. Bugün günde yaklaşık 75 bin varil petrol üreten bir bölge haline geldi” ifadelerine yer verdi.

“Rahatsız olanlar var”

Bayraktar, tüm bunları memleketin ekonomisi büyüsün diye yaptıklarına dikkati çekerek, “Kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Bundan rahatsız olanlar, milletimiz fakir kalsın, bu hizmetlerden istifade etmesin istiyorlar. Bu faaliyetlerimizin kim rahatsız oluyorsa onları rahatsız etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.