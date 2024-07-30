  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bayraktar duyurdu: Yüzer üretim platformu Türkiye'ye doğru yola çıktı
Takip Et

Bakan Bayraktar duyurdu: Yüzer üretim platformu Türkiye'ye doğru yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin satın aldığı yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) platformunun Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bayraktar duyurdu: Yüzer üretim platformu Türkiye'ye doğru yola çıktı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin satın aldığı yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) platformuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Bayraktar, Türkiye’ye doğru yola çıkan platformun yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından Türkiye'ye ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Platformun yolculuğu hakkında bilgiler aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yüzer üretim platformumuz Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız. Yolu açık, pruvası neta olsun."

Paylaşımda, yüzer üretim platformunun Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmalarında gaz işleyerek karaya iletileceği, platformun uzunluğunun 298 bin 45 metre, genişliğinin ise 56 metre ve maksimum gaz işletme kapasitesinin de 10,5 milyon metreküp olduğu aktarıldı.

Ekonomi
Rekabet Kurumu: Ambalajlı su sektöründeki endişeler giderildi
Rekabet Kurumu: Ambalajlı su sektöründeki endişeler giderildi
Prof. Dr. Hakan Kara: Çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor
Prof. Dr. Hakan Kara: Çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! E-ticaret firmalarına stok uyarısı geldi
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! E-ticaret firmalarına stok uyarısı geldi
Yerli oyuncak sektörü e-ihracatla büyüyor
Yerli oyuncak sektörü e-ihracatla büyüyor
İTO Başkanı Avdagiç: HIT-30, yaz dönemini otomotivde yatırım mevsimine çevirecek
Yaz dönemini otomotivde yatırım mevsimine çevirecek
Peynirde gıda güvenliği için yeni düzenleme: Haksız rekabetin önüne geçilecek
Peynirde gıda güvenliği için yeni düzenleme: Haksız rekabetin önüne geçilecek