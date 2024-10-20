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Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji ve dönüşüm hedeflerini açıklayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarın yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümüne dair Türkiye'nin 2035 vizyonunu kapsayan yol haritasını açıklayacak.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji ve dönüşüm hedeflerini açıklayacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek "Enerji Dönüşümü- Yenilenebilir Enerji 2035" tanıtım toplantısına özel sektör temsilcileri, ilgili STK'ler, uluslararası şirketlerin yöneticileri, bürokratlar ve basın mensupları katılacak.

Bakan Bayraktar, toplantıda 11 yılı kapsayan dönemde Türkiye'nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji vizyonunu paylaşacak.

YEKA yarışması

Ayrıca, yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) duyurusunu yapacak olan Bayraktar, YEKA yarışmasının kapsamını açıklayacak.

Bayraktar, söz konusu toplantıda elektrik üretim ve tüketim bölgeleri arasında kurulacak yeni iletim hatlarıyla ilgili bilgiler verecek, yatırım izin süreçlerinin hızlandırılmasıyla ilgili çalışmaları anlatacak.

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