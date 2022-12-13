Bakan Bilgin: EYT sayısı her ay değişiyor, 1.5 milyonla başladık, 1.8 milyona çıktı

ANKARA (EKONOMİ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda çalışmaların aralık ayı sonuna kadar tamamlanıp Meclis’e sunulacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, EYT’ye tabi çalışan sayısının sürekli değiştiğini belirtirken, başladığında 1.5 milyon olan kişi sayısının bugün 1.8 milyona yükseldiğini kaydetti.

EYT konusunda gizli bir şey olmadığını kaydeden Bakan Bilgin, daha önce TBMM’de anlattığı gibi EYT’li sayısının sürekli değiştiğini söyledi. Haziran ayında kapsamdaki kişi sayısının 1.5 milyon olarak açıklandığını hatırlatan Vedat Bilgin, bunun şimdi 1.8 milyona çıktığı bilgisini verdi.

Bu rakamlar dahil bilinen verileri değerlendirip hesaplarını ona göre yapacaklarını kaydeden Bilgin, “Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum” diye konuştu. Bilgin, çalışmanın Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı tamamlanıp Meclis’e götürüleceğini umduğunu anlattı.

Sendikalaşmada iş kolunu işyeri değil biz belirleyeceğiz

İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla sürekli görüştüklerini belirten Vedat Bilgin, işkolu yönetmeliğinde değişiklik öngördüklerini söyledi. Mevcut kanunda işverenin işkolunu kendisinin oluşturduğunu dile getiren Bilgin, “Bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız” değerlendirmesinde bulundu.