Bakan Bolat: 13,5 ayda toplam 35,5 milyar TL değerinde yasadışı mal geçişi engellenmiştir

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü yönetimleri ve çalışanları vasıtası ile Türkiye’nin ihracat ve ithalatını kapsayan dış ticaretinin etkin, hızlı, kanunlara ve mevzuata uygun bir şekilde yapılmasını sağlamanın Ticaret Bakanlığının ana görevleri arasında olduğunu bildirdi.

Türkiye’de 156 Gümrük Müdürlüğü, 29 Kara Gümrük Kapısı, 14 Hava Gümrük Kapısı, 48 Deniz Gümrük Kapısı ve 5 Demiryolu Gümrük Kapısı aracılığı ile Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bolat, Türkiye’de toplam 620 milyar dolarlık ihracat ve ithalatı kapsayan dış ticaret faaliyetinin gümrükler üzerinden yürütüldüğünü kaydetti. Bolat, yılda toplam 5,4 milyon ihracat beyannamesi ve 3,5 milyon ithalat beyannamesi kontrol ve tescili yapıldığını ifade etti. Yılda 11,8 milyon adet aracın ve 182,5 milyon yolcunun giriş çıkış işleminin yapıldığını ve 8 milyon 300 bin adet konteynırın da gümrük işlemlerinin gümrüklerde gerçekleştirildiğini aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin toplam vergi gelirlerinin yüzde 26’sı da gümrüklerimizde nakit olarak tahsil edilip, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na hemen aktarılmaktadır. Bu kadar önemli ve yoğun işlemleri yapan gümrüklerimizde yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik olarak da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Şöyle ki, 1 Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar geçen 13,5 aylık süre zarfında toplam 7 bin 281 adet yasadışı mal yakalama olayı gerçekleştirilmiştir. Bunların 17 tonu uyuşturucu yakalamasıdır ve yakalanan uyuşturucuların toplam değeri 12 milyar Türk lirasına denk gelmektedir. Aynı sürede 13,5 ay içinde 7 bin 281 vakada toplam 35,5 milyar TL değerinde yasadışı mal geçişi engellenmiştir. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117’lik bir artışa tekabül etmektedir. Ülkemizin artmakta olan dış ticaretinin etkin bir şekilde yürütülmesi görevimizi sürdüreceğiz. Kanunlara ve mevzuata aykırı, zararlı, rekabete aykırı ve insanlarımızı zehirleyecek uyuşturucu gibi yakalama faaliyetlerimize de Gümrükler Muhafaza ve Gümrükler Genel Müdürlüklerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynı kararlılıkladevamedeceğiz."