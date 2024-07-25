Bakan Işıkhan: 2026'ya kadar ulusal düzeyde Adil Geçiş Stratejisi'ni uygulamayı planlıyoruz

Bakan Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Adil Geçiş Liderlik Forumu"na katıldı.

Tüm G20 ülkelerine, uluslararası kuruluşlara ve G20 İstihdam Çalışma Grubu üyelerine, Bakanlar Bildirgesi'nin şekillenmesindeki değerli katkılarından dolayı teşekkür eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bugün bu forumda, söylevin de ötesinde ve geleceğimizin temelini oluşturan bir fikri tartışmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız: Adil geçiş. Çevresel zorluklarla ve teknolojik gelişmelerle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, çalışma dünyasına ve istihdam politikalarına yönelik yaklaşımlarımızı yeniden değerlendirmemiz büyük önem taşımaktadır."

"Türkiye, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için teşvikler uygulamakta"

Otomasyonun, yapay zekanın ve çevre dostu yeşil teknolojilerin yükselişinin çeşitli endüstrileri yeniden şekillendirdiğini, bazı işleri geçersiz kılarken yeni iş fırsatları da yarattığını vurgulayan Işıkhan, "Yeşil ve dijital dönüşümü başarıyla yürütmek için G20 ülkeleri olarak bireyleri, yeşil işler ve geleceğin işleri için gerekli becerilerle donatmalıyız." dedi.

Işıkhan, Türkiye'nin adil bir geçişe yönelik çabalarını, politikalarını ve programlarını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomik büyümeyi çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal eşitlikle dengeleyerek adil bir geçişi desteklemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ilgili paydaşlarla iş birliği içinde 2024-2028 dönemine ilişkin Ulusal İstihdam Stratejisi taslağını hazırladık. Taslak Stratejinin dört temel politika ekseninden biri, yeşil ve dijital dönüşümün taleplerine uygun becerilerin geliştirilmesidir. Ayrıca, adil geçiş, diğer politika eksenlerini de kesen bir konu olarak entegre edilmiştir. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini teşvik etmek, yeşil işlerin yaratılmasına katkıda bulunmak ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla politika ve teşvikler uygulamaktadır."

"İklim Değişikliği Eylem Planı hayata geçirildi"

Türkiye'de iklim değişikliğinin azaltılması ve uyum sağlanmasına yönelik bir İklim Değişikliği Eylem Planı'nın da hayata geçirildiğini bildiren Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla 2021 yılında Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı hazırladık. Adil geçiş, bu eylem planının öncelikli politika odağı olarak belirlenmiştir. Bakanlığımız bünyesinde Yeşil ve Sosyal Ekonomi Dönüşüm Birimi'nin kurulması, yeşil ve dijital ekonomi dönüşümü ve adil geçiş çabalarını koordine etme konusundaki kararlılığımızı vurgulamaktadır. Bunların yanı sıra, adil geçiş politikalarının iş birliği içinde geliştirilmesi amacıyla kamunun, sosyal ortakların ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla bir diyalog platformu oluşturulmuştur. Bakanlığımızın koordinasyonunda 2026 yılına kadar ulusal düzeyde Adil Geçiş Stratejisi'ni hazırlayıp uygulamayı planlamaktayız."

Adil bir geçişin daha dayanıklı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme fırsatını temsil ettiğini vurgulayan Işıkhan, "İklim değişikliğinden yıkıcı teknolojilere kadar 21. yüzyılın zorluklarıyla mücadele ederken, yolumuzu adalet ve kapsayıcılıkla karakterize ettiğimizden emin olmalıyız. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayan, eşitlik ilkelerini destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi kolaylaştıran politikaları benimseyerek, refahın herkes için erişilebilir olduğu bir geleceğin yolunu açabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bugün "Kaliteli İşlerin ve İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi" oturumuna katılacak olan Işıkhan'ın, G20 Dönem Başkanlığını yürüten Brezilya'nın Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho, Güney Afrika İstihdam ve Çalışma Bakanı Nomakhosazana Meth ve Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmad Suliman Alrajhı ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.