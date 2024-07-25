İstanbul Suriçi’ndeki kamu binaları taşınıyor

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığındaki toplantıya; kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İl genelinde yürütülen yatırım projelerinin ele alındığı toplantıda kurum yöneticileri, yatırım programlarıyla ilgili özet bilgiler vererek koordinasyon taleplerini aktardı.

Toplantıda ekranlara da yansıtılan bilgilere göre, toplam tutarı 1 trilyon 199 milyar 808 milyon lira olan 1389 proje yürütülüyor. Projelerin önceki yıllar harcaması 388 milyar 583 milyon 734 bin lira olurken, 2024 yılı ödeneği ise 119 milyar 971 milyon 463 bin 16 lira olarak aktarıldı.

Toplantının sonunda konuşan Vali Gül, kurumların yaptığı işleri vatandaşlara daha iyi bir şekilde izah etmesinin önemine vurgu yaptı. Vatandaşların doğrudan hizmete ulaşmasının esas olduğunu ifade eden Gül, kamunun sunma zorunluluğu olan temel hizmetlerin aracısız ve kolay bir şekilde sunulacağı sistemin vatandaşlara gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"En pahalı hizmet, vatandaşa ulaşmayan hizmettir"

Vali Gül, tasarruf tedbirlerinin en üst seviyede olduğunu ve yatırımların da bu tedbirlere riayet edilerek önceliklendirilip planlandığını kaydederek, şöyle devam etti: "Burada yapmamız gereken, yatırım program işleminin hızlı bir şekilde ihale edilmesi, özellikle de bütçesi olan parasal harcamaların yıl sonu itibarıyla tamamının kullanılması. Zaten kısıtlı olan yatırımlarda harcamalar düşük kalırsa, yeterli derecede kullanılmazsa, bu kamu kaynaklarının etkili, verimli kullanılmadığı anlamına gelir. Nasıl bu tasarruf tedbirlerini bireysel ve kurumsal anlamda en üst seviyede tutuyorsak, yatırımların zamanında tamamlanarak vatandaşımıza hizmet verebilecek duruma getirilmesi de tasarruf tedbirleri anlamında önemli bir iştir. En pahalı hizmet, vatandaşa ulaşmayan hizmettir."

Yatırım programındaki işlerin hızlıca tamamlanmasının takibinin önemini vurgulayan Gül, ilçelerde yapılan yatırımlarda da mutlaka kaymakamlarla irtibatlı olunmasını istedi.

Vali Gül, deprem tehlikesine de değinerek, kendilerine düşen görevin, şehri olabildiğince afetlere hazırlıklı hale getirmek olduğunu söyledi. Gül, AFAD'ın kurumlara gönderdiği yazılara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kamu binaları taşınacak

Kamu kurumlarının depreme dayanıklılığının önemine işaret eden Gül, şunları aktardı: "Olası olumsuz bir durumda hemşehrilerimizin etkilenmemesi lazım. Okullarda, milli eğitimde bu başarıldı. Hiçbir riskli okulumuzda eğitim öğretim devam etmiyor. İdare binalarımızla da aynı şekilde buna devam etmemiz gerekiyor. Suriçi başta olmak üzere tarihi mekanlardaki idare binalarımızda hizmet veren kamu kuruluşlarını olabildiğince farklı mekanlara taşıyacağız."

Okullar başta olmak üzere, kamunun ciddi anlamada arsa sorunu bulunduğunu dile getiren Gül, kamu kurumlarının kullanmadığı bina ve arsaların değerlendirilmek üzere kendilerine bildirilmesini talep etti.

Vali Gül, tasarruf tedbirlerinin kamu vicdanında yer bulan ve milletin önemsediği bir husus olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu açıdan harcadığımız bir liraya kendi paramızdan daha fazla önem atfederek, vatandaş baktığında 'Biz sıkıntı çekerken kamu kurum ve kuruluşları şu gereksiz harcamayı yaptı.' demeyeceği fotoğraflar vermemiz lazım. O şekilde davranmamız lazım. Bize düşen, 2025 yatırım programına ihtiyacımız olanları öncelikli olarak çıkartmak ve işlerimizin takipçisi olmak. Maalesef kamuda böyle bir hastalığımız var. Bir şeyi yazdıktan sonra takip etmezseniz cevap gelmiyor. İşlerimizi birebir takip edersek emeklerimizin de sonucunu almış olacağız."