Bakan Bolat, DEİK Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde DEİK'in genel merkezinde düzenlenen toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ABD, Avrupa, Asya ve Afrika ile ticari ilişkiler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye-AB iş birliğinde dijital ekonomi ve teknoloji odaklı girişim ekosistemi, Türk iş dünyası diaspora faaliyetleri, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi konular ele alındı.

Öte yandan, iş dünyasına ihracat destekleri, transit ticaret ve yurt dışı müteahhitlik gibi önemli gündem başlıkları da toplantıda değerlendirildi.