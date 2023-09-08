Bakan Bolat, Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü'nde inceleme gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da yaşanan sağanaktan etkilenen Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünün en kısa zamanda tam kapasite ile hizmet verebilmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağanak ve sonrasında oluşan su baskınının etkilediği Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünde incelemelerde bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın mağdur olmaması için hızlı bir şekilde çalışmalara başlanmış olup, Gümrük Müdürlüğümüzün en kısa zamanda tam kapasite ile hizmet verebilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir."