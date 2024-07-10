Bakan Bolat: Tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün açıklanan işsizlik verilerinin açıklanmasının ardından X üzerinden değerlendirmede bulundu:

"2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle %8,4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak %50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak %54,5 olmuştur.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise %15,0 olmuştur. Geçmiş dönemlerde %25’lere kadar yükselen genç işsizlik oranının bu seviyelere gelmesi de sevindirici bir diğer gelişmedir.

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğilimi, ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayarak istihdam göstergelerini desteklemektedir. Nitekim Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde %5,7 oranında büyümüş net ihracatın büyümeye katkısı 1,6 yüzde puan olmuştur. İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında, yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında vurguladıkları üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz."