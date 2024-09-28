Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Yatırımın Yüzyılı' yapacağız

Bakan Bolat, bugün gerçekleştirilen, "10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı"na ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanların katılımıyla, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı düzenlendiğini anlatan Bolat, bu kapsamda dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri ile uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ve Türkiye'deki iş dünyası çatı kuruluşlarının bir araya geldiğini aktardı.

Bolat, konsey toplantısına enerji, gıda, otomotiv, finans, petrokimya, telekomünikasyon, bilişim gibi birçok sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Uluslararası Finans Kurumundan üst düzey yetkililerin katılım gösterdiğine dikkati çekti.

Hükümet olarak inovasyon, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam önceliklerinde yürütülen politikalar ile ülkenin kalkınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla yürüttüklerinin altını çizen Bolat, Bakanlık olarak, adil ve etkin işleyen rekabet ortamının tesis edilmesine, gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesine ve AB ile mevzuat uyumlaştırmalarına yönelik çalışmalar ile yatırım ortamının iyileştirmesine katkı verdiklerine değindi.

"Karalılıkla yürüttüğümüz politikaların olumlu sonuçlarını alıyoruz"

Bolat, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, e-ihracattan yurt dışı fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar şirketlerin her aşamasında yanlarında olduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kararlılıkla yürüttüğümüz politikaların olumlu sonuçlarını alıyoruz. Nitekim, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımız 7,1 katına çıkarak 2023 yılında 255,6 milyar dolar olmuş ve böylece dünya ihracatından aldığımız pay binde 5'ten yüzde 1,08 ile rekor seviyeye yükselmiştir. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız 2023'de 7,6 katına çıkarak 106 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, böylece küresel hizmet ihracatından aldığımız pay binde 8'den 2023 yılında yüzde 1,35'e çıkmıştır.

2002 yılına kadar ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 15 milyar dolar iken, 2003-2024 Temmuz ayına kadar gelen yatırımlar 268,1 milyar dolar olmuştur. Benzer şekilde, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı 2003 yılında 5 bin civarında iken şu an 83 bin firmayı aşmış bulunmaktadır. Son 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yapmıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vizyonu çerçevesinde, "Türkiye Yüzyılı"nı, aynı zamanda "Yatırımın Yüzyılı" yapmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalara güç ve azim ile devam edeceklerini vurgulayan Bolat, bu çerçevede gerçekleştirilen 10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın sonuçlarının ülkeye, ekonomiye ve halka hayırlı olmasını diledi.