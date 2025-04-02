Bakan Bolat, yatırım zirvesi için Japonya'ya gidecek

Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret ve yatırım iş birliğini daha da güçlendirmesi beklenen TRINS toplantısında finans, teknoloji ve inşaat sektörlerinin öne çıkması bekleniyor.

Ayrıca zirvede, iki ülkenin Ukrayna’nın yeniden imarında iş birliği konularını da gündeme getirilmesi söz konusu. Bolat, 2023’te Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura ile iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik konularda gündemi ve potansiyel iş birliklerini ele almak üzere İstanbul’da bir araya gelmişti.

Bolat; Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da yatırımlar noktasındaki iş birliği imkânlarını ve Ukrayna’daki savaşın bitimiyle beraber yeniden imar çalışmalarında Japonya ile Türkiye arasında finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması başlıklarını da görüştüklerini bildirmişti.

Bakan Bolat’ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı Ukrayna ziyaretinin ardından Japonya’da temaslar gerçekleştirecek olması da dikkatleri bu konu üzerinde topladı. Bu çerçevede, Japonya’da gerçekleştirilecek zirvede Ukrayna’nın yeniden imarı konusunun da ana gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre müteahhitlik, altyapı, sağlık, otomotiv, gıda, çelik, tünel ve yol gibi sektörlerde iki ülkenin ortak gerçekleştirdiği projeler bulunurken, Tokyo’da gerçekleştirilecek görüşmelerin üçüncü ülkelerde iş birliğine de kapı aralayabileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar doları bulan Türkiye-Japonya ikili ticaret hacminin de yakın zamanda 6-7 milyar dolar seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.