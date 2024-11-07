Bakan Bolat'tan ABD'ye çağrı: Trump yönetimi gümrük vergilerini azaltmalı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Turkuvaz Medya tarafından gerçekleştirilen "İhracat Seferberliği Programı" kapsamında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bolat, ABD’nin yeni döneminde beklentilerini açıkladı.

Bakan Bolat Trump döneminden beklentilerini açıkladı

Bakan Bolat, beklentilerinin ABD'nin çelik ve tekstil ürünleri başta olmak üzere Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergilerini azaltması olduğunu; bunun yanında Rusya'ya yönelik ambargolar nedeniyle Türk şirketler ve bankalar üzerindeki baskıların da hafiflemesini istediklerini belirtti.

Bolat, ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump dönemi ile ilgili Türkiye'nin nasıl bir beklenti içinde olduğu ile ilgili soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Ama göreve başlarken ihtiyatlı bir iyimserlik olabilir...Biz şunu bekleriz; savunma sanayinde bazı ihtiyaçlarımız noktasında ambargosuz şekilde ilişkilerin düzelmesi, Türkiye'ye, İslam dünyasına, bölgeye bakışta daha dengeli adil bir yaklaşım gösterilmesi, ekonomik gücünü göstermesi, dış ticaretimizde bizim başta çelik ve tekstil ürünlerinde gümrük vergilerinin azaltılması beklentimiz var...Mali ilişkilerde özellikle Rusya'ya yönelik ambargolarda şirketler ve bankalarımız üzerinde ağır baskılar var. Bunların hafiflemesi ve ortadan kalkmasını bekleriz."

“Filistin'e ihracata sipariş listelerinin onaylanması suretiyle izin veriyoruz”

Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticareti tamamen durdurduğunu; Filistin'e yönelik ihracata ise, bu ülkeden gelen sipariş listeleri kontrol edilip onay verilmesi suretiyle izin verdiklerini söyledi. Bolat, Türk mallarının Filistin üzerinden İsrail'e ulaşmaya devam ettiği yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Filistin Milli Ekonomi Bakanı daha dört gün önce demeç verdi. Biz Türkiye'den acil ihtiyaçlarımız için bu malları almak zorundayız (dedi). 7 Haziran ziyaretlerinden sonra böyle bir kontrol mekanizması kurduk dedi. Bu mekanizmada Ticaret Bakanlığı olarak onayladığımız Filistin'den gelen sipariş listeleri kontrol edilerek onay verildikçe ihracata da izin veriliyor. Bu mallar nasıl girecek oraya? (Filistin'in) havalimanı yok, deniz limanı yok. İsrail'in orada iki limanı var, mecburen oradan gitmek zorunda, varış yerine ulaşması için. Son derece açık şeffaf."

Ticaret kesilmeden önce Türkiye'nin İsrail ile yıllık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu belirten Bolat; bunun 6.5 milyar dolarını Türkiye'nin İsrail'e yaptığı ihracat olduğunu, bunun da yaklaşık 2 milyar dolarını Filistin'in aldığı ürünlerin oluşturduğunu söyledi.

İhraç edilen ürünler için sistemde İsrail'in ülke kodunun 624, Filistin'in ise 625 olduğunu belirten Bolat; Mayıs ayından bu yana Türkiye'nin İsrail'e ihracatının sıfır olduğunu belirterek, "2 Mayıs'tan itibaren İsrail'e ne bir ithalat ne ihracat sevkiyatına izin verilmedi" dedi.

“Yıl sonunda ihracatta OVP hedefini tutturmayı amaçlıyoruz”

Yıl sonunda toplam ihracatta 264 milyar dolarlık OVP hedefini tutturma amacında olduklarını belirten Bolat, İsrail ile duran ticaret ve ABD ambargosuna bağlı olarak Rusya'ya azalan ihracatın olumsuz etkisine işaret ederek, "Bu gelişmeler olmasa bu sene 270 milyar doları bile zorlayabilirdik" dedi.

“Reeskont kredi faizlerinin düşmesi ile ilgili çalışma yapılıyor””

Bakan Bolat ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası ile reeskont kredilerinin faizlerinin düşmesi ile ilgili de bir çalışmaları bulunduğunu belirtti.

İhracatçıların finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmanın sürdüğünü belirten Bakan Bolat, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile reeskont kredilerinin faiz noktasında düşmesi ile ilgili bir çalışma var. Teminatlar noktasında da bir çalışma var" diye konuştu.