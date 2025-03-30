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Bakan Bolat'tan "Sıfır Atık Günü" mesajı: Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutlayarak, "Ticaret Bakanlığı olarak, döngüsel ekonomiyi destekleyen politikalarımızla hem çevreyi korumayı hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat'tan "Sıfır Atık Günü" mesajı: Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Doğamız için, yarınlarımız için"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje kapsamında Sıfır Atık Günü'nün, sürdürülebilir dünyanın inşasında dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, döngüsel ekonomiyi destekleyen politikalarımızla hem çevreyi korumayı hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz. Gelecek bugünkü tercihlerimizde saklı. Doğamız için, yarınlarımız için."

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