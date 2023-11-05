Bakan Ersoy Antalya'ya gelen turist sayısını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antaya Kültür Yolu Festivali için Antalya'daydı. Ersoy, turizmde Türkiye genelinde 9 aylık verilere göre 42 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldığını, yıl sonu için 55,6 milyar dolarlık gelir hedefine doğru ilerleme kaydedildiğini söyledi.

6 Şubat depremleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar gibi pek çok olumsuzluğun etkilerinin yaşandığını anlatan Ersoy, "Orta vadeli programı uygun bir şekilde yönetiyoruz. Bu açıdan sevindirici. Antalya geneline baktığımızda dün itibarıyla 15 milyon ziyaretçi sayısını geçti. Hem gelir hem turist sayısı, pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019’un üzerinde. Bu da oldukça sevindirici” diye konuştu.

Kişi başı harcama 100 doları buldu

Turizm gelirlerinde de ciddi bir artış yakalandığına işaret eden Ersoy, “2017 yılı sonunda 67 dolar olan kişi başı gecelik harcama, geçen yıl açıklanan rakamlara baktığımız zaman 100 doları buldu. Bu da politikamıza, stratejilerimize uygun bir şekilde sürecin geliştiğini gösteriyor. Bu da bizi oldukça sevindiriyor” değerlendirmesinde bulundu.