Bakan Ersoy: Turist sayısında hedefimiz ilk 3’e girmek

ANKARA (EKONOMİ)- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turist sayısı bakımından dünyada 4’ncü sırada yer alan Türkiye’yi 3’ncü sıraya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Çok hızlı bir şekilde regülasyonlar yapıyoruz. Ülkemizi 60 milyon–100 milyon bandında turist alan ülkeler seviyesine ülkemizi getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Meclis’te kabul edilen Turist Rehberliği Kanunda yapılan değişikliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kanunda yapılan en önemli değişikliğin rehberlikle ilgili bazı kararların, uygulamadaki kararların Bakanlık yetkisine tekrar geri verilmesi olduğunu belirterek, Türkçe rehberlik düzenlemesi Türk vatandaşları için bir ayrıcalık getirdiklerini söyledi. Ersoy, “Türk vatandaşlarına çıkacak olan rehberlerin yabancı dil bilmesi artık gerekmiyor. Sadece Türkçe bilmeleri, kendi anadillerini konuşuyor olmaları, rehberlikle ilgili eğitimleri tamamlamış olmaları yeterli.” diye konuştu.

Hanutçuluk turizmin en büyük tehlikelerinden

Hanutçulukla ilgili yapılan düzenlemeye de dikkat çene Bakan Ersoy, bu konuda rehberlik ruhsatının iptaline kadar varan ve para cezalarını içeren yeni yaptırımlar getirildiğini kaydetti. Hanutçuluğun turizmin en büyük tehlikelerinden biri olduğunu belirten Ersoy, “Gelişmiş turizm ülkelerinin hiçbirinde böyle bir şey yok ama maalesef ülkemizde çok yoğun bir şekilde var. Biz de bunlarla çok etkili bir şekilde savaşmak istiyoruz. Turizmin önündeki en büyük engellerden biri olarak görüyoruz. Yasada bazı düzenlemeler yaptık, gerekirse başka düzenlemeler de ileride yaparız. Mutlaka bu dönemde hanutçulukla ilgili sıkıntıyı Türk turizminin çözmesi gerekiyor. Bizim de en çok önem verdiğimiz ve maalesef rehberler aracılığıyla yapılan bir konu olduğu için çok hassas davrandığımız bir konu.” açıklamasını yaptı.

Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde bu şekilde turizm yapılmadığını kaydeden Bakan Ersoy, “Bizim ülkemizde de yapılmaması gerekiyor. Hem esnafa çok zarar veriyorlar, gelirin adaletli bir şekilde dağılımını engelliyorlar bu da turizmde savaşmamız gereken konuların başında geliyor. Biz gerekli savaşı ısrarlı bir şekilde yapacağız.” dedi.