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Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Nisan ayına ilişkin 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesininin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi hesaplara yatırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada  nisan ayına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesininin hesaplara yatırıldığını duyurdu. 

1 milyar 231 milyon liralık SED ödemesi yapıldı

Bakan Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

"Çocukların ihtiyaçları gözetiliyor"

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

"Eğitim giderleri SED ile karşılanıyor"

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.

"Etkinlikler hayata geçiriliyor"

Sosyal Ekonomik Destekle ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

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