Bakan Işıkhan: 691 bin 55 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik

ÇALIŞMA ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Ocak-Haziran 2024 döneminde 691 bin 55 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Işıkhan,yaptığı açıklamada;

"İŞKUR'un hazırladığı ve 2024'ün ilk yarısında hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Haziran ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. 2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasında 691 bin 55 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 445 bin 957 iş yeri ziyareti yaptık. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlarımıza iş imkanı sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.