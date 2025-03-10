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Bakan Işıkhan duyurdu: Ocak ve şubatta 204 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ocak ve şubat aylarında toplam 204 bin 84 işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: Ocak ve şubatta 204 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Ocak ve Şubat aylarında toplam 204 bin 84 kişinin istihdam edilmesine katkı sağladıklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İŞKUR aracılığıyla; işgücü piyasamızı güçlendiriyor, istihdamımızı artırıyor ve işsizlikle etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. Ocak ve şubat aylarında toplam 204 bin 84 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 535 bin 571 bireysel görüşme ve 133 bin 95 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Unutma İŞKUR'da iş var" 

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