Bakan Işıkhan: Genç işsizlik oranı 1,9 puan azalarak yüzde 14,9’a geriledi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitlerde temaslarda bulunmak üzere Hatay’a geldi. Valilik ziyareti gerçekleştiren Bakan Işıkhan, AFAD il müdürlüğü toplantı salonunda iş adamları ve STK’lar ile bir araya geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bulunduğu toplantı öncesi Bakan Işıkhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İşsizlik gerileme devam ediyor"

Bakan Işıkhan, işsiz sayısının Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin azaldığını ifade ederek, "İşsizlik oranımız son 21 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. İşsiz sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 49,2 oldu. İşgücü, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Gençlerimizin istihdama katılımlarını destekleyen ve kariyerlerine adım atmalarını sağlayan programlarımızın etkisini görmeye devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yıla göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi. Özellikle enflasyonu düşürmek için yoğun politikaların gerçekleştiği bu dönemde, istihdam verilerinde bu seviyeleri yakalamak önemli bir başarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh, daha bağımsız hale getirmek için çalışıyoruz. Bu vizyonun en önemli sacayaklarından biri de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelidir" dedi.