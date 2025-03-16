Bakan Işıkhan: Mali bünyesi daha güçlü bir sosyal güvenlik sistemi için çalışıyoruz

Bir dizi ziyaret kapsamında Mersin'e gelen Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Bakan Işıkhan, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüz akı kurumlarından birisi olan SGK'ya yeni bir yuva kazandırmış olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Mersin'de devletin gözü kulağı olan İl Müdürlüğü için yapılan yeni binanın, bir süredir hizmet verdiğini hatırlatan Işıkhan, "Son derece modern imkanlara ve her türlü donanıma sahip bu eserin Mersin'imize ve Mersinli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim buralarda, aziz milletimize hizmet yolunda hayırlı, güzel ve nitelikle işler yapmayı nasip eylesin. Sosyal Güvenlik Kurumu gibi 85 milyon vatandaşımıza doğrudan temas eden kamu kurumlarımızın en iyi şartlarda hizmet sağlayabilmeleri son derece önemli bir husustur. Çünkü burası sosyal devlet anlayışımızı ve güçlü devlet şiarımızı temsil eden mekanlardır. Bununla birlikte en az binalarımız kadar güçlü ve kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi, toplumumuzun geleceğe daha güvenle bakabilmesini sağlayacak en önemli unsurlardan biridir" diye konuştu.

"SGK, sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir kurum olmayı başarmıştır"

SGK'nın son 23 yıl içinde nüfusun tamamına, eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunarken, sürdürülebilir ve adil bir sistem ile çalışanlar, işverenler ve emekliler arasında hakkaniyetli bir denge sağlama yolunda önemli yollar kat ettiğini dile getiren Bakan Işıkhan, "Etkin hizmet sunumunda büyük paya sahip SGK, kuruluşundan itibaren teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanan, kurumsal kapasitesini güçlendirmiş, paydaşlarıyla diyalog halinde olan ve vatandaş memnuniyetini sürekli arttırmayı amaç edinen bir kurum olmuştur. Sigortalılara ve işverenlere yönelik prim teşviklerinden kayıt dışı istihdamla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir kurum olmayı başarmıştır" dedi.

"Dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır"

Genel Sağlık Sigortası sisteminin, sosyal güvenlik reformunun önemli bir ayağı olduğuna işaret eden Bakan Işıkhan, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıllarda tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını, sağlık sisteminin önemini ve değerini bir kez daha gözler önüne seren insanlık adına son derece kritik bir dönem olmuştur. Aynı zamanda, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik hususunda, isimleri gelişmiş ülkeler arasında zikredilen birçok ülkenin de sınıfta kaldığı bir süreç olarak zihinlere kazınmıştır. Bu anlamda şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki; vatandaşlarının tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz. Sadece son 2 yılda geri ödeme listesine aldığımız ilaçlar dahi bu kaliteye işaret etmektedir. Vermiş olduğu hizmetler ve sahip olduğu vizyon ile bugün ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır."

"Mali bünyesi daha güçlü bir sosyal güvenlik sistemi için çalışıyoruz"

Başarının en önemli göstergelerinden birinin de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu noktada; mali bünyesi daha güçlü, aktüeryal dengeleri daha sağlam bir sosyal güvenlik sistemi için çalışıyoruz. Sosyal Güvenlik Reformu ile elde ettiğimiz bu başarıyı yine başarının asıl mimarı olan sizlerin daimi gayretiyle sürdüreceğimize inancım tam. Sosyal Güvenlik Kurumu, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, çabalayan siz değerli mesai arkadaşlarımız sayesinde, ilerleyen yıllarda da yüksek standartlardaki hizmetleri aynı hızla sürdürecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yoluna devam edecektir. Burada, Mersinli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verecek yüzlerce personelimizle devletimizin koruyucu eli olacağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.