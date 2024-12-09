Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Artışları fırsatçıların fahiş fiyatlarına ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sektör buluşmaları kapsamında perakendecilerle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zam görüşmeleri öncesinde kritik açıklamalarda bulundu.

"Gelir seviyesi yükseltilirken işverenlerimiz bu artışları suiistimal etmemelidir"

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi 10 Aralık’ta 2025 yılının asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Bu süreç vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak ve refahını yükseltmek açısından hayati bir öneme sahiptir. Komisyon tarafından vatandaşlarımızın gelir seviyesi yükseltilirken, piyasanın dengesinin sağlamak da elbette gözetiliyor. İşte tam da burada işverenlerimizin ve üreticilerimizin bu fiyat politikalarını bu artışları suiistimal edecek şekilde fırsatçılığa dönüştürmemesi gerekiyor.

"Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz"

Ticaret Bakanlığımızın fahiş fiyat artışına karşı denetimleri ve kararlı politikaları tüketiciyi koruma noktasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim de denetim ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu denetimler yalnızca vatandaşlarımızın refahını değil, aynı zamanda piyasa dengesini ve sektörümüzün itibarını da korumayı hedeflemektedir. Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğimizi, bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"Maaş artışlarını fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz"

Bakan Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren, dolaylı olarak da toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret ile ilgili süreç, işçi, işveren, hükümet ve işçileri bulunduğu toplantıyla resmi olarak başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın saat 16.00'da yapacak.