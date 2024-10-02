Bakan Kacır açıkladı: Togg’da yeni işbirlikleri olabilir

İSTANBUL / EKONOMİ

Geçen hafta sonu Chery International Başkanı Zhang Guibing’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlık yetkilileriyle görüşme yapmasının ardından, dün konuyla ilgili AA’ya konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ile Türkiye’ye yatırımı konusunda imzaları atmak için son aşamaya geldiklerini açıkladı.

Çinli otomotiv markalarının rekor satışlarla Türkiye pazarındaki payını yüzde 10’a taşıması, otomotiv satışlarında ithalatı rekor seviyeye çıkarınca, hükümet harekete geçmiş, bu ülkeden gelen araçlara yönelik ek vergilerin kapsamını genişletmişti. Karar sonrası Çinli markalar Türkiye’deki üretim planları konusunda süreci hızlandırırken, ilk imzayı BYD atmıştı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin Türkiye’de yatırım yapmasına yönelik anlaşma temmuz ayında imzalandı. Yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla kurulacak tesisin yıllık kapasitesi 150 bin olacak. 2026 sonundan itibaren elektrik ve hibrit araç üretilecek.

Bakan Kacır, BYD yatırımına yönelik güncel bilgileri paylaşarak, “2026’da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB’de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Chery ile yapılan görüşmelere yönelik olarak Bakan Kacır, Chery’nin uluslararası başkanının Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı’na katıldığına da işaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisini kabul etti, Türkiye’de potansiyel bir yatırımın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin istişarelerde bulunduk. Chery ile de geçtiğimiz yıl sonundan beri çok sıkı bir iletişim ve diyalog halindeyiz, o yatırım için de son basamaklara geldik. Hedefimiz, orada da neticeye erişebilmek. Gerek Chery ile gerek başka markalarla Türkiye’nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

EKONOMİ’ye konuşan otomotiv sanayisinin önde gelen yetkililerinden biri, “Chery yatırımı çok çok yakın” yorumunda bulunurken, fabrikanın kurulacağı yer ve üretilecek modellerin detaylarının görüşüldüğü aktardı. Chery’nin fabrika için Samsun’u değerlendirdiği biliniyordu. Yatırım yeri için bir diğer seçeneğin ise Manisa olduğu belirtiliyor.

Chery’nin içten yanmalı araçlar için imtiyaz talebinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Çünkü Çinli marka, içten yanmalı modelleri ile kısa sürede Türkiye pazarında ilk üç marka arasına girmeyi başardı.

Diğer markalarla görüşmeler sürüyor

Öte yandan Bakan Kacır, başka markalarla da Türkiye’nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı. Çinli otomotiv markalarından MG, Skywell ve SWM, Türkiye’de yatırım yapma planları olduğunu açıklayan diğer markalar arasında yer alıyor. Bu isimler arasında yatırıma en yakın markanın MG olduğu belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde de yatırımcı toplantıları gerçekleştirdiklerini bildiren Kacır, ABD’li ve küresel markaların gündeminde Türkiye’de yeni yatırımlar gerçekleştirmek olduğunu aktardı. Kacır, hem elektrikli araç hem batarya hem de diğer yüksek teknoloji alanlarında gelecek dönemde ciddi neticeler elde edilmesini beklediklerini belirterek, böylece geçen yıl 9 milyar doları aşan yüksek teknoloji ihracatının 2028’de 19 milyar doları aşmasının hedeflendiğini söyledi.

“Togg’u kuvvetlendirecek her türlü işbirliğini olumlu karşılarız”

BYD ve diğer firmaların Türkiye’de yatırım yapmasının Togg’un rekabet gücünü etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Bakan Kacır, şu değerlendirmede bulundu: “Togg yeni bir teknoloji markası aslında. Her yeni markanın doğduğu, emeklediği, büyüme aşamasında olduğu süreçlerde ciddi bir sahiplenme ve destek ihtiyacı var. Dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 5’inci, 6’ncı yılında geldiği üretim hacmine aslında Togg’un bir yılda geldiğini görüyoruz. Bu hepimizin sahiplenmesiyle mümkün oldu. Togg bu anlamda çok ciddi gayret ortaya koyuyor. Hem elektrikli araç teknolojisi, batarya ve elektrik motoru teknolojileri hem de otonom sürüş teknolojileri tarafında ciddi bir araştırma, geliştirme çabası içinde. Ama elbette bütün bunlar zaman alacak ve biz bu zaman boyunca Togg’u desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Bakan Kacır, Togg için yabancı ortaklığın söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine yüksek teknoloji alanlarında uluslararası işbirliklerinin mümkün olduğunu söyledi. Togg’un batarya teknolojileriyle ilgili şirket kurduğuna dikkati çeken Kacır, bu şirketin Çinli bir şirketle ortaklığı olduğunu ifade etti.

Kacır, ortaklık kapsamında, batarya üretiminin ve AR-GE çalışmalarının Türkiye’de yapılmasının hedeflendiğini dile getirerek, “Bunun gibi işbirlikleri önümüzdeki dönemde çoğalabilir. Togg’u kuvvetlendirecek her türlü işbirliğini biz de olumlu karşılarız. Togg bizim milli markamız, bu anlayışla doğdu, bu anlayışla büyüyecek. Burada farkı bir manipülasyon oluşmasını arzu etmem” diye konuştu.

Chery, kısa sürede üçüncü marka oldu

Türkiye pazarında Mart 2023’te satışa başlayan Chery, kısa sürede bazı yerli otomotivcileri de geride bırakarak, ‘en çok otomobil satan’ markalardan biri haline geldi. 2023 yılında Türkiye’de 9 ayda 40 bin 590 araç satan marka, bu yılın ilk 8 ayında ise 44 bin 782 araç satışı gerçekleştirdi. Böylece ilk 8 ayda Fiat ve Renault’dan sonra en fazla otomobil satan üçüncü marka oldu.