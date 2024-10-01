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ABD'de inşaat harcamaları ağustosta azaldı

ABD'de inşaat harcamaları ağustosta artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de inşaat harcamaları ağustosta azaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 132 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi söz konusu harcamaların yüzde 0,2 arttığı yönündeydi.

İnşaat harcamaları, temmuzda da yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 134 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları ağustosta yüzde 0,3 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat harcamaları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 4,1 arttı.

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