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New York borsası güne düşüşle başladı

Yatırımcılar, ABD'de açıklanacak önemli istihdam verileri öncesi temkinli hareket ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Haber Merkezi
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New York borsası güne düşüşle başladı
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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada, faiz politikasında önceden belirlenmiş bir yolda olmadıklarını belirterek, ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi durumunda bu yıl toplam 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha yapılabileceğini söylemişti.

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başlamasının ardından kargo şirketlerinin hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

Uluslararası kargo nakliye şirketi ZIM Shipping'in hisseleri yüzde 7 ve ABD'li kargo şirketi FedEx'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti. Analistler, tüketiciler sıkıntıyı hemen hissetmese de söz konusu grevin ABD ekonomisine yüz milyonlarca dolara mal olabileceğini söyledi.

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