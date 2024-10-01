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ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri aştı

ABD'de açık iş sayısı, ağustosta 8 milyon 40 bine yükselirken, beklentileri aştı.

Haber Merkezi
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ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri aştı
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ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 8 milyon 40 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 329 bin artarak 8 milyon 40 bine yükseldi.

Açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 640 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin temmuz ayı verisi 7 milyon 711 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, inşaat ile eğitim hariç eyalet ve yerel yönetimlerde artarken, diğer hizmetlerde azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 99 bin azalarak 5 milyon 317 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 317 bin azalışla 4 milyon 997 bine indi.

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