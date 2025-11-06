CANAN SAKARYA/ANKARA

Muhalefetin “Tekstil ve hazır giyim sektörünü gözden mi çıkardınız?” sorularına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bizim hiçbir sektörü gözden çıkarmamız mümkün değil” yanıtını verdi.

Bu yıl 100 binden fazla işletmeyi KOSGEB aracılığıyla ettikleri ve anketler yaptıklarını, emek yoğun sektörlerde istihdamı korumaya yönelik politikalar konusunda sahadan topladıkları verilerle politikalarını belirlediklerini anlatan Bakan Kacır, “Bizim hiçbir sektörü gözden çıkarmamız söz konusu değil. Biz bu sektörleri ülke olarak kolay elde etmedik. Onlarca yılın emeğiyle, gayretiyle bu sektörler bugünlere geldi ve bugün hazır giyimde, tekstilde Türkiye dünyanın en önemli üreticileri arasındadır, hâlen de öyledir. 1 milyona yakın kardeşimiz bu sektörlerde istihdam edilmektedir. Dolayısıyla, bizim bu sektörleri gözden çıkarmamız asla bahis mevzusu değildir” dedi. Bakan Kacır, Marmara ve Ege bölgelerinde sektörde istihdam kaybı yaşanırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde verilen teşviklerde Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta istihdam artışı yaşandığını belirtti.

İstihdam desteği büyük firmaları da kapsayacak

Hazır giyim, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde başlattıkları her bir çalışan için 2 bin 500 lira istihdam desteğinde kapsamın genişletileceğini söyleyen Kacır, “2026 yılı itibarıyla, bunun ölçeğini daha da genişletmeyi değerlendiriyoruz. Meclisimizdeki bir kanun teklifi Genel Kurulda da onaylandıktan sonra önümüzdeki yıl biz bu teşvikleri sektörlerin büyük ölçekli firmalarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştıracağız” dedi.

Tekstilde marka değeri artışının önemsediklerini kaydeden Kacır, tekstil sektöründe faaliyet gösteren 76 AR-GE ve 53 tasarım merkezine bugüne dek 13 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını söyledi. Mobilya sektöründe 15 AR-GE merkezi ve 14 tasarım merkezi bulunduğunu ve burada da 2,9 milyar lira destek sağladıklarını belirten Kacır, şöyle devam etti: “Deri sektöründe faaliyet gösteren 1 AR-GE merkezimizde 173 milyon lira, TEKNO parklarımızda hazır giyim ve tekstil alanında faaliyet gösteren 59 firmaya da bugüne dek 6,5 milyar lira destek sağladık. Bir yandan bu sektörde markalarımız AR-GE ve tasarım yetkinlikleriyle güçlensin, bir yandan biz makul yöntemlerle bu sektörlerde istihdamı korumayı başarabilelim ama orta, uzun vadede de bu sektörleri ülkemizin farklı illerinde yeniden kümelendirerek daha fazla yol almayı başaralım. .”