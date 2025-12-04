Bakan Kacır: İnovasyonu ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz

  1. Ekonomim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Üreterek büyüyen Türkiye için; yatırımı, istihdamı, inovasyonu, ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Sanayicinin ürettiğini ve ihracatın güçlü seyrinin devam ettiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Kasım ayında mal ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracatımız 270,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Ocak-Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı. Bu ürün gruplarının imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi. Üreterek büyüyen Türkiye için; yatırımı, istihdamı, inovasyonu, ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz."

