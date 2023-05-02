Bakan Kirişci’den et fiyatlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV’de gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hububatta rekolte beklentilerine ilişkin Kirişci, “Ölçümlerimiz hala devam ediyor. Önceki yıla göre rekoltede yüzde 8'lik bir artış beklentisi var. Türkiye'de kendimize yeterlilik noktasında iyi durumdayız.” dedi. Bakan Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat için de bu yıl devrede olacağını kaydetti.

Deprem bölgesinde bitkisel üretim tarafında herhangi bir sorun olmadığını da belirten Kirişci, "O bölgede 8 bin 200 büyükbaş hayvanımız telef oldu. 1,4 milyar liralık ilave yem desteği verdik. Destekleri nakdi olarak ödedik. Bizim tarımsal desteklerimiz 57,6 milyar liraya geldi. Bu desteklerin 32 milyardan fazlasını üreticilere verdik." diye konuştu.

"Soğan arzında sorun yok"

Türkiye'nin soğan arzıyla ilgili sorununun bulunmadığını kaydeden Bakan Kirişci, “Şu anda Adana halini arayacak olsanız soğan fiyatlarının 11-12 liralara geldiğini duyabiliriz. Tarım ürünleri üzerinden spekülatif davranışlar karşılık buluyor. Patates için de aynı şekilde, üretim fazlamız var. Buradan ilerisi artık Ticaret Bakanlığımızı ilgilendirdiği için bakanlık olarak görev alanımızın dışına çıkmış oluyor."

“Et fiyatları geriliyor”

Kırmızı et fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Bakan Kirişci şunları kaydetti: “Et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. Kasap reyonu olan marketlerde biz fiyat garantili ürün verdik. İstanbul'da başladık. Başarılı olduğunu gördüğümüzde Ankara'da da uyguluyoruz. Kıymayı 190 liradan satmaları karşılığında marketlere ürün veriyoruz. Et Süt Kurumu'nun durması gereken yer regülasyon.”