Bakan Kurum duyurdu: 'Yarısı Bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyamızda, 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi inşallah; vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz; Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz! Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz. Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyor; işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30'unu hemen ödüyoruz. İnşallah bu kararlarla; Yarısı Bizden Kampanyası; daha da hızlanacak, el birliğiyle İstanbul'umuzu en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki deprem tehdidine dikkat çeken Kurum, "Bu güzel şehrin, İstanbul'umuzun polemiklerle kaybedecek vakti yok; İcraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil; hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunu milletimiz de istiyor. Sizden; sürekli bahaneler duymayı değil; 'İstanbul için ulaşımda şunu, dönüşümde şunu yapalım' demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Belediyelerin SGK borcu

Belediyelerin SGK borcuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, "Biz adımlarımızı tek tek atıyoruz. Ama sizin de artık elinizi taşın altına koymanız lazım. Cumhurbaşkanımız belediyelere, “SGK borçlarınızı ödeyin” dedi. Bunu niye dedi? E milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi. Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki, işin içinden çıkamıyorlar; Müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. 'Bize itfaiye personeli için izin verilmiyor' diyorlar.

Arkadaşlar; 2019'da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4 bin 263'tü; 2024 yılı itibarıyla nüfus arttı, personel sayısı ise 4 bin 642'ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personeli sayısı ülke ortalamasının çok üzerindedir. Biz buna rağmen; 2019'dan bugüne kadar, İstanbul'umuzda tam bin yeni itfaiye eri alımına da izin vermişiz. Bir de bize; 'personel izni verilmiyor' deniyor. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Önce; yapmanız gerekeni yapın. Usüle, erkâna uyun. Belediye tarafından yapılan harcama tutarlarını bize göndermelisiniz. Göndermemişsiniz. Yetkisi Ankara Büyükşehir'e ait olan Hazine taşınmazlarının satışlarının durumunu; ihale bedellerinin bilgilerini bizimle paylaşmalısınız. Paylaşmamışsınız. Önce görevinizi yapın." diye konuştu.