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Paris'te açılan 'İstanbul Evi'nin kirası belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Türkiye’nin tanıtımı için Paris’in ünlü moda müzesi “Palais Galliera”da açılan İstanbul Evi’ne bir gün için 300 bin Euro kira ödendiği iddiasıyla ilgili, "Evin haftalık kirası 249 bin Euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır.” dedi.

Haber Merkezi
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Paris'te açılan 'İstanbul Evi'nin kirası belli oldu
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2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te, İstanbul’un tanıtımı için "İstanbul Evi" etkinliği düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle Galliera Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda İstanbul'un konumu, tarihi ve kültürü tanıtıldı.

Paris’te 1895 yılında açılan, 7 bin 500 metrekare alanda kurulu, 1200 metrekare fuaye alanına sahip Galliera Sarayı, 1977 yılında itibaren moda müzesi olarak kullanılıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve davetliler katıldı.

İddialara yalanlama

İBB, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile Paris’in ünlü moda müzesi “Palais Galliera”da 2 günlüğüne açılan İstanbul Evi’ne günlük 300 bin Euro kira ödediği iddialarını yalanladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi.

Ongun, “Paris’teki “İstanbul Evi” ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin Euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz.” dedi.

Türkiye’nin 2027 Avrupa Oyunları tanıtımı ve 2036 Olimpiyat adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi İBB ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile Paris’in ünlü moda müzesi “Palais Galliera”da İstanbul Evi dün gece açılmıştı. (AA-ANKA)

 

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