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Bakan Kurum: Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Katılım Bankamızın da katkılarıyla dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız'' dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum: Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut'un 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki yeniden inşa ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirlerdeki konut ve kira sorunlarına çözüm getirecek üç önemli adımı hayata geçirdiklerini vurguladı.

Bakan Kurum'un açıklaması şu şekilde;

Tarihte eşine az rastlanır bir yeniden inşa ve ihya çalışmasını deprem bölgesinde yaptık, yapıyoruz. Yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın tamamını Allah’ın izniyle yuvalarına kavuşturacağız. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizdeki konut/kira sorununa da neşter atıyoruz.

Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamız’ın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamız ile de dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız.

Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul’da, Ankara’da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız.

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