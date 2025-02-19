Emlak Konut'un açıkladığı kampanya orta sınıf için cazip mi?

Emlak Konut’un inşaat firmalarıyla ortak yaptığı 25 projesinde orta gelirliye yönelik kampanya açıklandı. Merakla beklenen kampanyanın detaylarında 3 farklı ödeme şekli sunulurken, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki projeleri kapsıyor.

Kampanyaya katılım için gelir ya da ilk ev olması şartı sunulmuyor. Kampanya kapsamındaki en düşük fiyattaki dairenin fiyatını Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz 5 milyon 650 bin TL olarak açıkladı.

Ödeme koşulları

Buna göre ödeme koşullarında ilk modelde 5 milyon 650 bin liralık ev için aylık taksit 0,99 faizle 60 ay vade için 125 bin 339 TL oluyor. Modeller peşinat olmasa da ara ödemeler bulunuyor.

İkinci modelde ilk yıl taksit ödenmezken, ikinci yıldan itibaren yüzde 1,29 oranında faizle ödemeler 60 ay sürüyor. Üçüncü modelde de peşinat değişken olarak, 6 milyonluk bir daire için faiz oranı belirtilmezken, 120 ay 61 bin 698 TL’lik ödemeleri Yılmaz örnek gösteriyor.

Her projenin kendi özelinde bir finansman modeli olduğu görülürken, projelerin fiyatları nasıl değişiyor?

Projelerin fiyatları

Emlak Konut sitesinde ya da projelerin kendi sitelerinde hiçbir fiyat bilgisi bulunmuyor.

İnternet üzerinden bitmiş projelerdeki satılık dairelere bakıldığında ise Balıkesir Emlak Konutları’nda Emlakjet’te satılık bir 1+1 80 metrekare bahçe katı dairenin 1 milyon 600 bin TL fiyatla ilanda olduğu görülüyor. Ancak ödemelerinin henüz 3 ayının yapıldığı, ara ödemeleri ve taksitlerinin devam ettiği bilgisi de ilan açıklamasında yer alıyor.

Sahibinden’de ise aynı projedeki evin fiyatının 2 milyon 400 bin TL ve kalan ödemesinin de bir o kadar olup, 2 milyon 832 bin TL olduğu belirtiliyor.

Emlakjet sitesinde yine Fikirtepe’deki konutlarda fiyatların 7 milyon 520 bin TL’den başladığı dikkat çekiyor.

Çekmeköy’de yer alan Çınarköy projesindeki fiyatların da 18 milyon 850 bin TL’den başladığı bilgisi yer alıyor.

Avcılar’da yer alan Majör Gölyaka projesindeki evlerde Sahibinden’de satılık evlerde ise 1+1 net 38 metrekarelik bir evin 7 milyon 950 bin TL’ye satıldığı, açıklamalarda da 5 milyon 850 bin TL’lik kısmının peşinat, Mayıs 2025’te 856 bin TL’lik ara ödeme 33 bin TL’lik 40 taksit ödemesi ile bu fiyata geldiği belirtiliyor.

Aynı projede, benzer evlerin daha uygun fiyatla satılması halinde de ara ödemelerinin olduğu bir planın sunulduğu da açıklamalarda yer alıyor.

Ankara’daki projede yer alan evlerin de fiyatlarının İstanbul’dan çok farklı olmayarak 1+1 net 64 metrekarelik bir evin 6 milyon 599 bin TL’ye satıldığı ancak tüm bu evlerin mevcut durumda “krediye uygun olmadığı” bilgisi dikkat çekiyor.