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Bakan Nebati, perakendecilerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, istişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini bildirdi.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, perakende sektörünün temsilcileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini belirten Nebati, "Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Nebati, geçen hafta da inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Bakan Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldiBakan Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldiEkonomi