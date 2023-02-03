Bakan Nebati'den faiz ve borsa açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bakan Nebati, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Bloomberg ajansı ile bir röportaj gerçekleştiren Nebati, seçimden sonra, kazanmaları durumunda faiz politikasının değişmeyeceğini belirtti ve "Sonuçları almaya başladık, bundan kesinlikle taviz verilmeyecek" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, yabancı yatırımcılarda "Seçim bitsin de Türkiye'ye gelelim" heyecanı olduğunu söyledi. Politika faizi-enflasyon makasının yüksek olduğu eleştirileri aldığını dile getiren Nebati, "Tamam doğru çok yüksek ama şu anda makas daralıyor. Optimal noktayı yakaladığımızda Merkez Bankası gerekli adımları atacaktır" değerlendirmesini yaptı.

“Borsanın derinleşmesi için ideal ortam oluştu”

Bakan Nebati borsadaki son durumu da yorumladı. "Düzeltmeleri bir operasyon gibi yapıyorlar. Borsanın derinleşmesi için ideal ortam oluştu. Bu insanların dövize kayması için herşeyi yapıyorlar. SPK her zaman gerekli çalışmaları yapıyor. Ben yoğunlaşmış durumdayım" dedi.