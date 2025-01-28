  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Takip Et

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor

Bakan Şimşek, bugün açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendirirken; "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor" dedi ve "Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" şeklinde ekledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"nin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, "Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor.

Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde.

2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek.

Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz.

Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız."

Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdüVatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdüEkonomi

 

Ekonomi
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan bakanları ikinci toplantı için Ankara'da bir araya geliyor
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan bakanları ikinci toplantı için Ankara'da bir araya geliyor
Fahiş fiyat artışı iddiası: Yangın malzemesinde 395 firmanın 351’inden savunma istendi
Yangın malzemesinde yüzlerce firmadan savunma istendi
Ticaret Bakanlığı yangın malzemesi satan 351 işletmeden savunma istedi
Ticaret Bakanlığı yangın malzemesi satan 351 işletmeden savunma istedi
TROY’un kart sayısı 50 milyona, pazar payı %18,3’e yükseldi
TROY’un kart sayısı 50 milyona, pazar payı %18,3’e yükseldi
TÜİK'in özel okul ücretleri ne kadar?
TÜİK'in özel okul ücretleri ne kadar?
MİT personel alımı için şifreli mesaj verdi! Çözümü bulan genç beyinler aranıyor
MİT personel alımı için şifreli mesaj verdi! Genç beyinler aranıyor