Bakan Şimşek: Gümrük vergilerinin bize yansımaları sınırlı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında konuştu. Şimşek tarımda Türkiye'nin dünyadaki yerini belirterek, "Dünya Bankası verilerine göre dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi ve Avrupa’da ilk sıradayız" dedi.

Gümrük vergilerinin Türkiye'ye etkisini de değerlendiren Bakan Şimşek, "GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz, dolayısıyla bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak, çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır" dedi.

Bakan Şimşek, "Son yaşanan oynaklığın kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Liradaki yüzde 3-3,5 civarındaki bir değer kaybı dolara karşı, sınırlı bir etkisi nisan ayında olabilir ama orta vadeli 1 yıl ve ötesine baktığımızda orta vadede dezenflasyonisttir" şeklinde söyledi ve konuşmasının devamında, "Hizmet enflasyonunda katılık var, kiralarda yüzde 25 üst limitini artırdık, eğitimde müdahalemiz söz konusu değil, bunun yansımaları var geçmişten gelen, ama net bir şekilde enflasyon düşüyor" dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ekonomik güvenlik milli güvenliğin çok önemli bir unsurudur, ekonomik güvenliğin de en önemli boyutu gıda arz güvenliğidir, tarım bir stratejik sektördür ve bizim en çok önem verdiğimiz sektörlerin başında gelmektedir.

Tarım sektörünü önceliklendirmeye devam edeceğiz. Çiftçilere güçlü destek vermeye devam edeceğiz. Tarımda kullanılan kredilerin faizinin yüzde 70'ini Hazine olarak biz destekliyoruz, biz ödüyoruz.

"Dünyada en büyük sorun belirsizlik"

Dünyada karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun belirsizlik, sadece ticaret politikalarındaki belirsizlik değil, küresel ekonomi ciddi bir belirsizlik ile karşı karşıya.

Dünyada dengeler değişiyor ve bunun yansımaları bize belirsizlik, oynaklık ve daha karmaşık bir küresel makro arka plan ile bizleri karşı karşıya bırakıyor.

"Gümrük vergilerinin bize yansımaları sınırlı olacak"

GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz, dolayısıyla bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak, çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır

Türkiye'nin borcunun milli gelire oranının göreceli düşük olması demek bizim büyüme noktasında potansiyelimizin yüksek olduğunu, bunun önemli bir bariyer olmayacağını ifade etmek istiyorum.

"Programın özü, kazanımları kalıcı hale getirmek"

Programımızın bir hedefi var; sürdürülebilir yüksek büyüme ve adil dağılımı, bu hedefe ulaşmak için fiyat istikrarı, yani enflasyonun tek haneye indirmek ve mali disiplin hedefliyoruz. Programın özü kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşüm programı.

"2024 ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine girdik"

Ciddi bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya olduğumuz ortada ama önce enflasyonu kontrol altına aldık, kontrol dönemiydi, 2024 ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine girdik.

2023 ortalarında 55-60 milyar dolayında cari açık, rezervlerde yetersizlik ve ciddi bir KKM sorunu ile karşı karşıyaydık, program ortaya konulmasaydı enflasyonu nerelere götürürdü analizi gerekiyor.

"Ekonomide son çalkantı kalıcı değil"

Son yaşanan oynaklığın kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Liradaki yüzde 3-3,5 civarındaki bir değer kaybı dolara karşı, sınırlı bir etkisi nisan ayında olabilir ama orta vadeli 1 yıl ve ötesine baktığımızda orta vadede dezenflasyonisttir.

"Net bir şekilde enflasyon düşüyor"

Hizmet enflasyonunda katılık var, kiralarda yüzde 25 üst limitini artırdık, eğitimde müdahalemiz söz konusu değil, bunun yansımaları var geçmişten gelen, ama net bir şekilde enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek çünkü bu bizim en büyük önceliğimizdir.

Enflasyonu bu sene yüzde 19-29 aralığı orta nokta yüzde 24, 2025 yüzde 6-18 aralığı, orta nokta yüzde 2 , 2027'de nihai olarak tek haneye indirme hedefimiz var.

"Bütçede sapma olmadı"

Geçen sene bütçede sapma olmadı, dolayısıyla nerede disiplin, nerede tasarruf diye soruyorsanız, basit bir hesapla 1,2 trilyon TL, bu konuda samimiyiz, ciddiyiz ve ortada ciddi bir performans var.

"En büyük önceliğimiz gıda arzı"

Biz bu çerçevede en büyük önceliklerimizden biri gıda arzı, programın en önemli boyutlarından biri budur. Gıda arz zincirinin ve lojistiğinin etkinleştirilmesi çok önemli bir başlık.

"Program sayesinde cari açığı 11 milyar dolara düşürdük"

Program sayesinde cari açığı 55 milyar dolardan 11 milyar dolara düşürdük. Cari açığın bu sene bir miktar artmasını bekliyoruz ama petrol fiyatları dünyadaki gelişmelerden dolayı çöktü. Bu seviyelerde kalırsa bu sene Türkiye'nin cari açık sorunu olmayacak, yönetilebilir bir cari açık hedefliyoruz.

"Büyümede dengelenme var"

Büyümede bir dengelenme var, iç talebin katkısı %8, hızlı büyüme beraberinde cari açık ve enflasyon getiriyor, bundan dolayı önemli hedeflerimizden biri büyümeyi daha sürdürülebilir dengeli hale getirip ondan sonra yüksek büyümenin temellerini ulaştırmak. Kısa vadede enflasyonu düşürürken büyümede dengeyi getirmek, sonrasında yüksek büyümeye temel oluşturmak.

"KKM'den çıkış başarılı bir şekilde sağlanıyor"

KKM Türkiye için önemli bir koşullu yükümlülüktü, bunu azaltmak Türkiye'ye ilişin belirsizlikleri azaltmak anlamına gelir, 22 milyar doların altına düşürdük. KKM'den çıkış piyasalarda oynaklık ve sorun yaratmadan program sayesinde başarılı bir şekilde sağlanıyor.

"Birçok ülkenin CDS'i bizden daha çok arttı"

CDS'in son artışı tamamen 1-2 haftalık oynaklığa bağlayanlar var. Son 3-4 güne bakın ABD'nin açıkladığı korumacılık tedbirlerine bakın, birçok ülkenin CDS'i bizden daha çok arttı.

CDS'teki göreceli hareket, bize benzer ülkelere göre çok iyi bir performans ortaya koyduk demektir.

"Eksiğimiz ne? Yüksek teknolojide ürün üretmiyoruz"

Eksiğimiz ne? Arzuladığımız düzeyde yüksek teknolojide ürün üretmiyoruz. Yüksek teknolojide 8 ana alanda 30 ürüne, 2030'a kadar 30 milyar dolar bir destek sağlanacak, şu ana kadar 7 milyar dolardan fazla yatırım başvurusu yapıldı, süreç devam ediyor.

Yüksek teknolojide ürünleri kredi ile destekliyoruz, Türkiye'nin hem üretim kompozisyonunu hem de dış ticaret dengesini kalıcı şekilde iyileştireceğiz.