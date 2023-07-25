Bakan Şimşek: Kararlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yönelik
Bakan Şimşek, TCMB'nin yeni adımları sonrası yaptığı açıklamada, "Kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir." diyerek sınırlı kaynakları ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceklerine vurgu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredilere yönelik sadeleşme adımları sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında, kararların cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunun altını çizerken; "Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" dedi.
Şimşek'in paylaşımının detayları şöyle:
Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz.
Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz.