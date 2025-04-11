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Bakan Şimşek: Korumacılık uzun vadeli büyümeye darbe vuracak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek korumacılık politikalarının uzun vadeli büyümeye darbe vuracağını ifade ederek "Korumacılık enflasyona neden olursa uzun vadeli faizler de artacak" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Korumacılık uzun vadeli büyümeye darbe vuracak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Korumacılık: Küreselleşmenin sonu mu?" panelinde konuştu.

Şimşek korumacılık politikalarının uzun vadeli büyümeye darbe vuracağını belirterek "Ticaret büyümenin önemli motoru ama şu an mevcut ilişkiler devam ederse korumacılık küresel büyümeye darbe vuracak. Diğer bazı kayıplardan da bahsediyoruz. Burada temelden hatalı bir politikadan bahsediyoruz. Dünyanın tekrar kural bazlı, çok taraflı, herkesin avantajlı olacağı ortama dönmesini istiyoruz" yorumunu yaptı.

Korumacılığın daha fazla eşitsizliğe neden olacağını belirten Şimşek "Yaşlanan nüfus, küresel borç, artan iklim krizi de göz önüne alındığında korumacılık büyümeye darbe vuracaktır." diye konuştu.

"Sağlam politikalara ve reformlara ihtiyaç var"

Küresel üretimin yüzde 30'unun Çin'de olduğunu, ABD'nin ise üretimde pay kaybettiğini kaydeden Bakan Şimşek "Üretimin payını artırmak için sağlam politikalara ve reformlara ihtiyaç var. Üretimde nasıl pay kazanacaksınız? Reformları hayata geçirerek. Kolay olan şey ise geri kalan herkesi suçlamak ve tarifeleri yükseltmek" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in öne çıkan diğer açıklamarı şu şekilde: 

- Sorunların birkaç ülkenin çözemeyeceği kadar büyük
- Korumacılık enflasyona neden olursa uzun vadeli faizler de artacak
- Halihazırda birçok ülke yüksek borç maliyeti ödüyor
- Ülkelerin daha çok iş birliğine ihtiyacı var
- Üretim payını artırmak için sağlam politikalara ve reformlara ihtiyaç var
- Korumacılık tedarik zincirinde sıkıntılara neden olacak
- Korumacılık küresel büyümenin ayağına takılacak
- Serbest ticaretle 1 milyardan fazla kişi mutlak yoksulluktan kurtarıldı

Ayrıntılar geliyor...

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