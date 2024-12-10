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Bakan Şimşek'ten 2025 öngörüsü

Bakan Şimşek, sanayi üretimi ve işgücü istatistiklerini değerlendirirken; 2025 yılına ilişkin, "Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz" şeklinde öngörüde bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'ten 2025 öngörüsü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan sanayi üretimi ve işgücü istatistiklerinin ardından değerlendirmede bulundu. Şimşek, 2025 yılına ilişkin ise, "Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldı.

İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti.

Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz.

Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor."

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