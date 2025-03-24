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Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi kurumlarıyla gün boyu yaptığı toplantılarda piyasalar için atılacak adımları değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
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Bloomberg HT’nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 23 Mart'ta tüm gün ekonomi kurumlarıyla birlikte çalışarak atılacak adımları değerlendirdi.

Akşam saatlerinde Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu bankalarını temsilen Ziraat Bankası katıldı.

Toplantıda, ekonomiye yönelik atılacak adımlar şekillendirildi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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