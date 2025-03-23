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Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa iddialarına "Görevimizin başındayız." diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız!
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa iddialarına sosyal medya hesabı X'ten "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." sözleriyle yanıt verdi.

Özgür Özel ne demişti?

Özgür Özel, Saraçhane mitinginde "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş. Ben ülke ülke geziyorum iğneyle kazıyorum onlar kürekle atıyorlar diyormuş. Mehmet Şimşek, istifa etmezsen hatırım kalır. Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar. Güya rasyonel politikaların takipçisinin topladığı 42 milyarının yüzde 60'ını İmamoğlu korkusundan üç gecede yedi bitirdi. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et" demişti.

 

DMM, Şimşek'le ilgili "istifa" iddialarını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

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