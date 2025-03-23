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Özgür Özel’den Mehmet Şimşek iddiası: Güya istifa edecekmiş!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğini öne sürdü.

Haber Merkezi
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Özgür Özel’den Mehmet Şimşek iddiası: Güya istifa edecekmiş!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden vatandaşlara seslendi.

"İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar"

Konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e değinen Özel, "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş. Ben ülke ülke geziyorum iğneyle kazıyorum onlar kürekle atıyorlar diyormuş. Mehmet Şimşek, istifa etmezsen hatırım kalır. Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar. Güya rasyonel politikaların takipçisinin topladığı 42 milyarının yüzde 60'ını İmamoğlu korkusundan üç gecede yedi bitirdi. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et" ifadelerini kullandı. 

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