Bakan Şimşek'ten özür dileriz...

HAKAN GÜLDAĞ

Gazeteniz Ekonomi, etik standartlara önem veren bir yayındır. Mesleğimiz bunu şart koşar. Ayrıca biliriz ki, onbinlerce gerçek haber sayesinde elde edilen güvenirlilik ve saygınlık, bir uyduruk haber yüzünden bir anda yok olabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı gazetemizde pazartesi günü yer alan bir habere ilişkin açıklama yaptı. Deneyimli gazeteci İmam Güneş'in haberi, "İhracatçı 'kur' ile değil, finansmana erişimle desteklenecek" başlığını taşıyordu. Haberi birinci sayfadan da duyurduk. Buradaki başlık; Şimşek: "Tek haneli enflasyona kadar döviz kurundan destek yok" idi. Bakanlığın 'yalanlama'sında; bu başlığın Sayın Bakan'a ait olmadığı ifade edildi. Mesleğimizin gereği olan 'cevap ve düzeltme hakkına' saygımız çerçevesinde açıklamayı hemen yayımladık.

Bakan Mehmet Şimşek cumartesi günü TİM toplantısına katılmıştı. Toplantı basına kapalıydı. Gazeteciler, her zaman 'İçeride neler konuşuldu?' diye sorar. Çünkü verilen mesajlar ekonominin o toplantıya katılamamış aktörlerini de ilgilendirir. Toplantıyı aktarmamızda hata yok. Gelgelelim, verilen mesajlar tam da o manaya gelse bile, Bakan'ın ağzından bizzat duymuşuz gibi, tırnak içi ifadeyle anons etmek hatalıdır. Bakandan ve okurlarımızdan özür dileriz.

Habere gelince... O toplantıya katılan, tanıklığına başvurduğumuz onlarca ihracatçımızın ve Bakanlık açıklamasındaki ifadelerin de doğrulayacağı gibi, bir çarpıtma yoktur.

Yunus Emre'nin dediği gibi; "Hiç hata yapmayan, hiç bir şey yapmayandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır."