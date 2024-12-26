Bakan Uraloğlu açıkladı: Köprü geçişleri ve otoyollara zam gelecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı tv100 yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Roblox ve Discord ile iletişimdeyiz"

Bakan Uraloğlu, 'Roblox ve Discord'a erişim engeli kalkıyor mu' sorusuna, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" yanıtını verdi.

Köprü geçişleri ve otoyollara zam gelecek mi?

Bakan Uraloğlu, köprü geçişleri ve otoyollara zam gelecek mi sorusunu, "Bizim orada belli işletme maliyetlerimiz var. Bu işletme maliyetlerini Türkiye’deki ekonomik şartların, geliştiği, değiştiği duruma göre biz de zaman zaman gözden geçiriyoruz" diye cevapladı.