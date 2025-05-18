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Bakan Uraloğlu duyurdu: 19 Mayıs’ta kent içi raylı sistemler ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Canan Sakarya
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Bakan Uraloğlu duyurdu: 19 Mayıs’ta kent içi raylı sistemler ücretsiz olacak
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Canan SAKARYA/ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak”  dedi.

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