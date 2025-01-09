Bakan Uraloğlu'ndan toplu ulaşıma zam açıklaması: UKOME'de belediyenin önerisini yüksek bulduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapılması planlanan zam ve UKOME'de artış talebinin reddedilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Belediyenin talebini yüksek bulduk. Bizim beklentimiz yüzde 25 civarıydı. Yeniden görüşülecek." dedi.

"Hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük"

İstanbul’da yüzde 46’lık zam talebinin UKOME tarafından reddedilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “UKOME, belediye dışındaki resmi kurumların da temsil edildiği bir komisyon. Toplu taşıma ücretleri ile ilgili yapılacak olan düzenlemeler komisyondan geçer ve belediye meclisine gider. Yapılacak olan düzenlemeler noktasında bunun bir hesap modeli var. Akaryakıt fiyatlarından, asgari ücrete, yedek parçadan, araç fiyatlarına kadar bir çok bileşeni var. Ona göre oturulup hesap yapılır. O hesaba göre çok da farklı bir sonuç elde etmezsiniz. Ancak yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük. Hem belediye hem de bizim tarafımızdan. Komisyondaki diğer kurumlarla yapılan istişarelerde, orada yapılan hesaplamalar ve oluşan duruma göre belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Bunun uygun olmayacağını da komisyona bildirildi. Büyükşehir belediyesi tarafından yeniden bir çalışma yapılıyor, görüşme yapılacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, toplu ulaşıma zam ile ilgili bakanlığı belirlediği oranı açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bu hesaplara önceki dönemlerde yapılan güncellemeleri dikkate aldığımızda bizim olmasını istediğimiz bir rakam var. Hesaplamalara göre, yüzde 15 civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Buradaki arkadaşlarımızın hesapladığı geçmiş dönemdeki güncellemelere bakıldığında rakam yüzde 25 civarında. Henüz bir karar verilmiş değil. Oradan çıkacak olan kararın oy birliği ile verilmesi lazım” diye konuştu.

Köprü ve otoyol ücretlerinde artış olacak mı?

Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol ücretleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, “Burada da bir hesap modelimiz var. Orada bir işletme giderleri var. Hafif ve ağır bakım giderleri var. Bunları karşılama noktasında bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Azerbaycan uçağına gönderilen heyet

Azerbaycan uçağının Kazakistan’da düşmesinin ardından bakanlık tarafından gönderilen heyet ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Azerbaycan'ın talebi üzerine 8 kişilik ekip gönderdik. Gerekli tespitleri yaptılar onları rapor halinde Azerbaycan'a sunduk. Tespitlerimizi yaptık ve yol haritasını çizdik" dedi.

5G ihalesinde son durum ne?

Hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yer alan 5G ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de 34 noktada 5G'yi deneyimleyebiliyoruz. 2026 yılı içerisinde ilk sinyalimizi almış olacağız. Yerli ürünleri de geliştirme ve kullanma noktasında olalım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yaş sınırlaması düzenlemesi

Belli bir yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni çalışmaları da değerlendiren Bakan Uraloğlu düzenlemenin detaylarını anlattı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de sosyal medya platformlarının bir çoğu aktif. Biz sosyal medyada vakit geçirmeyi seviyoruz. Totalde 300 milyon civarında bir kullanım söz konusu. Dünyada 13-16 yaş mı olsun diye tartışılıyor. Biz de bakanlıklarımızla beraber konuşuyoruz. Yıl içerisinde TBMM'deki grubumuzla konuşuyoruz. Yaş sınırlaması için düzenleme yapalım istiyoruz. Kanaatimiz 16 yaş olmasıdır. Nihai karar TBMM'nin vereceği karardır. Kişisel bilgiler paylaşılmasın belki ona bir engel getireceğiz" diye konuştu.

"8 sosyal medya plaftormuna temsilci atattık"

Zararlı içerikler ile ilgili kısıtlamalar için yapılan çalışmaları aktaran Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki 8 sosyal medya plaftormuna temsilci atattık. Geçen seneye kadar iki tanesinin yoktu onları da tesis etmiş olduk. Diyelim ki yüzde 70'i içerik olarak sıkıntı yok yüzde 30'u problemli. Yüzde 30'u istemiyoruz dediğimizde o içerikleri çıkartıyorsa zaten sorun yok demektir. Burada ciddi bir noktaya geldik. Mesela 119 tane FETÖ hesabı engellendi" dedi.

Roblox ve Discord yasağında son durum ne?

Roblox ve Discord gibi platformlara getirilen erişim yasaklarını değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Mahkemenin kararları gerekçeleri var onları düzeltip yerine getirdiklerinde mahkeme kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirm yaparsa biz de gereğini yaparız" dedi.

GOOGLE'ın algoritma güncellemesi

Google'da medya şirketlerinin görünürlüğün düştüğüne yönelik şikayetler hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, "Televizyon yayıncılığı noktasındaki yetki ve sorumluluk Rekabet Kurumu'nda. Biz de Google'dan bilgi istedik. Rekabet Kurulu zaten gerekli cezayı uyguladı. Bizim yekrimizde ıolan şu an bir şey yok. Takip ediyoruz şimdilik bir ceza uygulandı bundan sonraki süreçlerde takipçi olacağız." dedi.

Dijital alanlardaki dolandırıcılık

Cep telefonları ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Takip ettiğimiz bir konu. Biz bunları tespit ettikçe engelliyoruz. Bunları paylaşan sosyal medya platformlarına gerekli uyarıyı yaptık. Bununla ilgili belki yasal düzenleme yapmamız da söz konusu olacak. Cep telefonu ve sosyal medyada dolandırıcılıkla ilgili bir düzenleme yapacağız."

Suriye'ye uçuşlar ne zaman?

Bakan Uraloğlu Suriye uçuşları ile ilgili "Belli radar sistemlerini kuracağız. Önümüzdeki günlerde de Türkiye'den bir uçuş yapılması noktasında planlıyoruz." dedi.