Bakan Varank: Spor teknolojileriyle ilgili yeni çağrıya çıkacağız

Bireysel Genç Girişimci (BiGG) Spor Ödülleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle sahiplerini buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Varank, ülkenin en güçlü sermayesinin insan kaynağı olduğunu, gençlere gerçek manada güvendiklerini belirterek, zorluklara karşı dirayet gösterebilen ve girişimci ruhlu gençleri gördükçe güvenlerinin tazelendiğini söyledi.

Varank, bu proje ve programlar arasında yer alan TEKNOFEST'in artık bir dünya markası haline geldiğinden bahsederek, milli teknoloji ruhunu her yaştan insana aşılamak için çalıştıklarını, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"ni 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile beraber kurduklarını kaydetti.

Bu atölyelerde ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklara tasarım, kodlama ve siber güvenlik gibi birçok farklı alanda eğitimler sunduklarını ifade eden Varank, Deneyap Türkiye projesinde ilk teknoloji yıldızlarını mezun etmeye başladıklarını söyledi.

İlk 5'e giren girişimcilere 1 milyon lira para ödülü

Bakan Varank, çok başarılı ve güzel işler yapan gençlerin bulunduğunu belirterek, TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimci Programını (TÜBİTAK BiGG) çok önemsediklerini, bu programla bugüne kadar 2 bini aşkın genç girişimciye 500 milyon liranın üzerinde destek sağladıklarını, şirketlerini kuran girişimcilerin bugün dünyaya ürünlerini satabildiğini, çok ciddi ihracat yapabildiğini söyledi.

Aynı başarıyı BİGG Spor programıyla yakalamak istediklerini dile getiren Varank, şunları kaydetti: “Bu programla spor alanında yenilikçi, özgün ve rekabetçi teknolojileri desteklemek üzere yola çıktık. Girişimcilerimizin ithal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi, sporda yapay zeka uygulamaları, giyilebilir teknolojiler ve daha birçok alandaki 84 yenilikçi projenin başvurusunu kabul ettik. TÜBİTAK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı üç aşamada bu başvuruları titizlikte değerlendirdi. Yenilikçi, özgün ve rekabetçi ürünler geliştirerek ilk 20'ye giren girişimlerimiz bizden ödül almaya hak kazandı. İlk 5'e giren girişimcilerimize 1 milyon liraya yakın para ödülü veriyoruz. Bunun yanında sıralamaya giren diğer girişimcilere mansiyon ödüllerini ve teşekkür belgelerini takdim edeceğiz."

Genç girişimcilere çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, böyle cevval girişimcilere yeni müjdeler vermenin boyunlarının borcu olduğunu belirterek, iki yeni çağrıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Onun için bu kürsüden bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. BiGG Spor kapsamında spor teknolojileriyle ilgili yeni bir çağrıya daha yakın zamanda çıkacağız. İnşallah burada aldığımız neticelerden çok daha iyilerini önümüzdeki dönemde alacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu çağrıdan da emin olun beklentimizin üzerinde bir performans yakaladık. Gerek başvuran girişimler, gerek geliştirilen teknolojiler, gerekse de BiGG Spor Ödül Töreni'nin tanıtımıyla ilgili güzel geri dönüşler aldık. Onun için önümüzdeki çağrı daha başarılı olacak. Orada da benzer şekilde giyilebilir teknolojilerden yapay zekaya, sensör teknolojilerinden sağlığa farklı başlıklardaki başvuruları kabul edeceğiz. İnşallah bu programı geleneksel hale getirerek, spor alanında katma değerli üretimde ivme kazanacağız."

Varank, diğer müjdelerinin TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programına (TÜBİTAK STAR) ilişkin olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: "Lisans öğrencilerimizin TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde bizzat çalışarak tecrübe kazandıkları TÜBİTAK Star programına, önümüzdeki dönemde lise öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi de dahil ediyoruz. Bu kapsamda 2023'te STAR Lisans, Genç STAR ve STAR Öğretmen olmak üzere 3 farklı çağrıya çıkacağız. Lise ve lisans öğrencileri ile öğretmenleri 6 ay süreyle araştırma projelerine dahil ederek araştırma kültürü kazanmalarına destek olacağız. Hedefimiz bu dönemde yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretmenin araştırma projelerine dahil olması. STAR programında daha üniversiteye yeni başlamış gençlerimizi Türkiye'nin en kapsamlı projelerinde istihdam ediyoruz. 6 ay boyunca onlardan istifade ediyoruz. Kovid dönemindeki en önemli projeler aşı projeleriydi. Daha lisans 1 öğrencileri program kapsamında bu projelerde çalıştılar. İnşallah bu programı farklı sektörler ve kamu kuruluşları ile devam ettireceğiz."